Марко Дельвеккио: "Команда России может победить из-за более длинной скамейки"

Известный нападающий Марко Дельвеккио в перерыве матча с командой России подчеркнул, что итальянцы устали. По словам экс-форварда, соперник может одержать победу.

– У сборной России скамейка длиннее, нас мало, мы устали, и из-за этого, думаю, во втором тайме они могут победить, – сказал Дельвеккио. – Атмосфера в Грозном потрясающая. Любой футболист мечтал бы играть на таком стадионе, как "Ахмат Арена". (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, что Президент России Владимир Путин сегодня отмечает 65-летие. В честь этого события в Грозном на "Ахмат Арене" проходит матч звезд российского и итальянского футбола.

Роналдинью сыграет за сборную России. LIVE!