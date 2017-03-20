12:43 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Марат Хуснуллин: "Работы на стадионе "Динамо" идут хорошо, графики выдерживаются"

0
0
0
0

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин подтвердил, что стадион "Динамо" будет готов к 2018 году, как и сообщалось ранее. Арена реконструируется с 2008 года.

- Работы на стадионе "Динамо" идут хорошо, инвестор и подрядчик выдерживают графики, - цитирует stroi.mos.ru Хуснуллина. - К концу года будут завершены основные работы. Надеемся, что к 2018 году, если не будет каких-либо сбоев в финансировании и с организацией работ, стадион должен быть построен.

Дополнительная информация

https://stroi.mos.ru/news/stroitiel-nyie-raboty-na-stadionie-dinamo-zaviershatsia-k-2018-ghodu-khusnullin

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...