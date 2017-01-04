Малофеев, Алейников, Байдачный снялись в документальном фильме об Александре Прокопенко

В интернете появился документальный фильм о бывшем футболисте минского "Динамо" и сборной СССР Александре Прокопенко. Его опубликовал на своем youtube-канале сын игрока Дмитрий Прокопенко. Своими воспоминаниями об Александре Прокопенко поделились такие известные тренеры и футболисты, как Эдуард Малофеев, Анатолий Байдачный, Сергей Алейников и другие.

Прокопенко защищал цвета минчан с 1972 по 1983 год, после чего был отчислен за нарушения режима. Впоследствии в его карьере были могилевский "Днепр" и "Нефтчи". В 1980 году Прокопенко провел два матча за сборную СССР на Олимпиаде. Его именем был назван стадион в Бобруйске, а с 1993 года в Минске проводится турнир его памяти. Футболист скоропостижно скончался в марте 1989 года в возрасте 35 лет.