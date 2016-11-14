Магамед Мацуев: "Ахмат Арена" готова в любое время принять игру любого уровня"

Генеральный директор грозненского спорткомплекса Магамед Мацуев в интервью "СЭ" рассказал, почему стадион готов принять матчи чемпионата мира, почему в Чечне пока нельзя проводить еврокубковые игры и почему поддержка диктора "Ахмат Арены" – это совсем не плохо.

– Вторничный матч – главное событие в истории "Ахмат Арены"?

– Конечно. Мы принимали матч второй сборной России, финал Кубка, финальную часть эстафеты олимпийского огня, бой между Русланом Чагаевым и Фресом Окендо, но приезд главной команды страны – это другой уровень. Тем более ее тренирует наш старый друг Станислав Черчесов, а играет за нее – защитник "Терека" Семенов. Глава Чеченской республики (Рамзан Кадыров. – Прим. "СЭ") дал всем задание: мы должны организовать матч так, чтобы он остался у всех в памяти, чтобы все его участники захотели вернуться в Грозный.

– Все билеты проданы?

– Да. Болельщики звонят, спрашивают, но у нас ничего нет. И это только товарищеский матч! Представляю, если бы это была игра чемпионата мира.

– Есть ли еще шанс, что "Ахмат Арена" примет матчи чемпионата мира в 2018 году?

– О шансах может рассуждать только оргкомитет. Я могу ответить так: "Ахмат Арена" готова в любое время принять игру любого уровня, даже самого высокого. Остается только надеяться. (Гоша ЧЕРНОВ)

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