"Локомотив" поздравил Симоняна с юбилеем

"Локомотив" присоединился к поздравлениям легендарного футболиста и тренера Никиты Симоняна с юбилеем. Сегодня экс-игроку сухумского "Динамо", московских "Крыльев Советов" и "Спартака", бывшему тренеру московского "Спартака", "Арарата", сборной СССР и одесского "Черноморца", а ныне вице-президенту РФС исполнилось 90 лет.

В сообщении на официальном сайте "Локомотива" говорится следующее:

Для футбольной общественности Никита Павлович является примером служения любимому делу. Для него нет секретов в футболе: он познал его как игрок, тренер и функционер. И на каждом поприще Симоняну сопутствовал успех. Вдохновляют его оптимистичный настрой и вера в российский футбол. Обнадеживает его мудрое слово. Поздравляем Никиту Павловича с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, успехов в трудах и новых побед отечественному футболу!