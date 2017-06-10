Леонид Слуцкий: "Немного огорчала ситуация, что родной вуз меня не приглашает"

Вчера Леонид Слуцкий был назначен главным тренером английского "Халл Сити" – клуба, который покинул премьер-лигу по итогам сезона-2016/17. А днем ранее 46-летний специалист прилетел в родной город, где выступил перед преподавателями и студентами Волгоградской государственной академии физической культуры. Мы присутствовали на встрече и получили разрешение о ней рассказать. Все вопросы заданы участниками круглого стола. Ответы Слуцкого, как всегда, небанальны. В них куча историй.

– Очень приятно, что меня впервые пригласили в альма-матер, – начал свою речь Слуцкий. – На протяжении долгих лет я выступал на лицензировании тренеров, ездил с лекциями в другие страны, бывал почетным гостем. И, по правде сказать, немного огорчала ситуация, что родной вуз меня не приглашает. Поэтому сейчас хочу сказать большое спасибо. Готов отвечать на абсолютно все вопросы – кроме тех, что связаны с моей сегодняшней карьерой. Свободный формат общения, несмотря на присутствие прессы. Кстати, самой квалифицированной в России. "Спорт-Экспресс" – бренд на все времена! (Михаил ГОНЧАРОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Слуцкого