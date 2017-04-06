Лакович будет наблюдателем от УЕФА на конференции РФС

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА серб Зоран Лакович выступит в качестве наблюдателя от организации на конференции РФС, которая состоится в Москве 8 апреля. Об этом сообщил вице-президент РФС Сергей Прядкин. Ключевым вопросом конференции станет рассмотрение стратегии развития российского футбола до 2030 года.

На предыдущих конференциях роль наблюдателя исполнял словак Франтишек Лауринец, для которого состоявшийся в среду конгресс в Хельсинки стал последним в качестве члена исполкома УЕФА.

- В этот раз наблюдателем будет Зоран Лакович, - цитирует ТАСС Прядкин.