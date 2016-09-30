Кубок Содружества останется в календаре в январе, идет обсуждение формата

Руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза Сергей Куликов подчеркнул, что организация обсуждает формат проведения Кубка Содружества, который останется в календаре соревнований в зимнем перерыве. Ранее сообщалось, что турнир, проводящийся с 1993 года, может быть закрыт или реорганизован.

- Вопрос в обсуждении, конечно, предполагается реорганизация всей деятельности. У Кубка есть задумки, например, уйти в формат мини-футбола, - приводит ТАСС слова Куликова. - Рассматриваем нынешний формат, формат мини-футбола, но в январе-феврале начинается подготовительный период у команд, и ребят из основных составов, как и дублирующие составы, увидеть на турнире тяжело, поэтому по составу участников турнир девальвируется. Любой главный тренер хочет смотреть на своих молодых игроков, специалисты заинтересованы, чтобы футболисты прошли с командой предсезонку.

Особого выбора в календаре у нас нет, поэтому приоритет будет отдан зимнему перерыву, - продолжил он. - Я думаю, что предложения по реформированию будут рассмотрены в течение ближайшего времени, скорее всего, месяца, так как предстоит большая работа, если мы будем менять формат.