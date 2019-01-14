"Кубань" погасит долги за счет имущества

Футбольный клуб "Кубань" будет гасить долги перед кредиторами в том числе за счет реализации имущества, сообщает ТАСС со ссылкой на конкурсного управляющего краснодарцев Евгения Слушкина. В реестре требований заявлена сумма, превышающая миллиард рублей.

Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом "Кубани". Поданные ранее заявления о признании "Кубани" банкротом в связи с невыполнением кредитных обязательств были объединены в одно производство.

Согласно материалам из картотеки суда, заявителями выступали ООО "Профсервис-Краснодар", ООО "Спортлэнд-Тур", ООО "Ростовская УК", Яшук Данила Сергеевич, ООО "Авиапартнер", ООО "Фрахтавия", ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", АО "Успенский сахарник", ИФНС №4 по Краснодару, Осинькин И. В. В числе третьих лиц по делу проходили управление Росреестра по Краснодарскому краю, КБ "Кубань Кредит", администрация муниципального образования Краснодара, управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю.

- Задолженность перед кредиторами будет погашаться в том числе и за счет выставления имущества на торги, оценка имущества еще не проведена. В реестре кредиторов числится более 50, общая сумма составляет больше 1 миллиарда рублей, - сказал Слушкин.

"Кубань" снялась с Олимп-ФНЛ и была ликвидирована летом прошлого года. На ее основе был основан клуб "Урожай", выступающий в Олимп-ПФЛ.