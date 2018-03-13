16:23 | Футбол — "У своих ворот"

"Крыша на Крестовском" - о фото Кака: "Селфи со мной"

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Твиттер "Крыша на Крестовском" опубликовал фотографию экс-полузащитника сборной Бразилии Кака, сделанную на домашней арене "Зенита". "Самая популярная крыша в мире", - гласит подпись к снимку.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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ЗЮК~

ВеликийПашаБуре,вонючкам везде мерещится свинарник.

17:13

Псевдоним Псевдонимыч!

Самая дорогая крыша в мире!

17:10

баламошка

Дырявый придаток ветхой Распилки опять начал трындеть. Скоро тебя снова бакланы раскурочат.

17:00

rusfed 2.0

Он должен стать рекламным лицом этого стадиона, имхо

16:44

ВеликийПашаБуре

Это ж тебе не свинарник. Серьезный стадио.

16:29

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