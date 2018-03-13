"Крыша на Крестовском" - о фото Кака: "Селфи со мной"

Твиттер "Крыша на Крестовском" опубликовал фотографию экс-полузащитника сборной Бразилии Кака, сделанную на домашней арене "Зенита". "Самая популярная крыша в мире", - гласит подпись к снимку.

Селфи со мной. Самая популярная крыша планеты 😂 pic.twitter.com/eeMR9INyz3 – Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 13 марта 2018 г.