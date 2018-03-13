"Крыша на Крестовском" - о фото Кака: "Селфи со мной"

Твиттер "Крыша на Крестовском" опубликовал фотографию экс-полузащитника сборной Бразилии Кака, сделанную на домашней арене "Зенита". "Самая популярная крыша в мире", - гласит подпись к снимку.
Селфи со мной. Самая популярная крыша планеты 😂 pic.twitter.com/eeMR9INyz3– Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 13 марта 2018 г.
ЗЮК~
ВеликийПашаБуре,вонючкам везде мерещится свинарник.
17:13
Псевдоним Псевдонимыч!
Самая дорогая крыша в мире!
17:10
баламошка
Дырявый придаток ветхой Распилки опять начал трындеть. Скоро тебя снова бакланы раскурочат.
17:00
rusfed 2.0
Он должен стать рекламным лицом этого стадиона, имхо
16:44
ВеликийПашаБуре
Это ж тебе не свинарник. Серьезный стадио.
16:29