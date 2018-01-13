"Краснодар" реализовал больше 6 тысяч билетов на матч молодежки в Юношеской лиге УЕФА

"Краснодар" на сегодняшний день реализовал 6200 билетов на матч молодежной команды в Юношеской лиге УЕФА против мадридского "Реала". Напомним, что встреча состоится 7 февраля.
Напомним, что встреча за выход в 1/8 финала пройдет на стадионе основной команды кубанцев. Краснодарцы стали одним из восьми победителей Пути чемпионов стран.
ПОЙДЁМ НА РЕКОРД!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 13 января 2018 г.
На сегодняшний день на матч молодёжных команд "Краснодара" и "Реала Мадрид", который состоится 7 февраля в рамках Юношеской Лиги УЕФА, уже продано 6200 билетов! pic.twitter.com/58EjFSR05z