18:00 13 января | Футбол — "У своих ворот"

"Краснодар" реализовал больше 6 тысяч билетов на матч молодежки в Юношеской лиге УЕФА


"Краснодар" на сегодняшний день реализовал 6200 билетов на матч молодежной команды в Юношеской лиге УЕФА против мадридского "Реала". Напомним, что встреча состоится 7 февраля.

Напомним, что встреча за выход в 1/8 финала пройдет на стадионе основной команды кубанцев. Краснодарцы стали одним из восьми победителей Пути чемпионов стран.

 

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