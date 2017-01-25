Корреспондент "СЭ" вошел в новый состав комитета по этике РФС

Стал известен новый состав членов комитета по этике РФС. Об этом сообщает пресс-служба союза.

Председателем комитета стал Семен Андреев, его заместителем – Владимир Пильгуй. Отметим, что в состав комитета также вошел корреспондент "СЭ" Павел Алешин.

Также в составе комитета по этике числятся Николай Киселев, Вячеслав Трусов, Владимир Сальков, Александр Портнов, Олег Лапшин, Александр Кузьмин, Геннадий Костылёв, Сергей Гуторенко, Александр Старцев, Андрей Созин и Алексей Ершов.

Комитет по этике является юрисдикционным органом РФС, деятельность которого направлена на сохранение деловой репутации ФИФА, УЕФА, РФС, лиг и иных субъектов футбола, осуществляющим применение дисциплинарных санкций за нарушение этических норм, установленных Регламентом РФС по этике. Решения Комитета по этике могут быть обжалованы в Апелляционный комитет.