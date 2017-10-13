Коротаев возглавил юношескую сборную России

Российский футбольный союз (РФС) объявил на официальном сайте о подписании контракта со Станиславом Коротаевым в качестве старшего тренера юношеской сборной России, составленной из игроков 2003 года рождения. Срок соглашения рассчитан до конца 2019 года. Сейчас юношеская сборная России находится в стадии формирования, ее первые селекционные сборы запланированы на конец текущего года.

– Безусловно, для меня большая честь и огромная ответственность возглавить юношескую сборную России, – отметил Коротаев. – Это очень важная и интересная работа, и я хотел бы поблагодарить РФС за оказанное доверие. У меня достаточно большой опыт работы в детско-юношеском футболе – в течение длительного времени я трудился в Академии Коноплева, ижевском "Зените", столичном "Чертаново". С командами этих школ удалось девять раз выиграть Первенства России. Что касается ближайших планов, то до конца года мы запланировали проведение двух селекционных сборов – в ноябре и декабре.