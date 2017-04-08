Конференция РФС приняла Стратегию развития футбола до 2030 года

Делегаты конференции РФС подавляющим большинством голосов одобрили Стратегию развития футбола в Российской Федерации до 2030 года. Документ представил глава организации Виталий Мутко.

Напомним, сегодня в одном из отелей Москвы проходит конференция РФС. На ней помимо стратегии развития футбола обсуждали следующие вопросы: исключение футбольных клубов из членов организации, отчет исполкома за 2016 год, отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2016 год, изменения в устав РФС, довыборы одного члена исполкома организации и утверждение состава избирательного комитета РФС. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)