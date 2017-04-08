Конференция РФС началась с минуты молчания

Конференция РФС, которая проходит сегодня в одном из отелей Москвы, началась с минуты молчания в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга и в память об ушедших из жизни людях, имевших отношение к футболу.

Напомним, на конференции будут обсуждать стратегию развития футбола в России до 2030 года, а также следующие вопросы: исключение футбольных клубов из членов организации, отчет исполкома за 2016 год, отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2016 год, изменения в устав РФС, довыборы одного члена исполкома организации и утверждение состава избирательного комитета РФС.



