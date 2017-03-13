13:19 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Комитет РФС по этике не может связаться со Слуцким

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Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев заявил, что до сих пор не было сообщено бывшему главному тренеру сборной России и ЦСКА Леониду Слуцкому о решении по поводу его заявлений на ТВ о допустимости пренебрежительного отношения к арбитрам. Тогда российские судьи обратились в РФС с целью привлечь внимание к данному случаю. Комитет по этике рекомендовал Слуцкому извиниться перед арбитрами и вынес ему предупреждение.

– Мы по-прежнему не можем связаться со Слуцким, чтобы сообщить о своем решении, – цитирует "Р-Спорт" Андреева. – Леонид Викторович за рубежом. Видимо, выключил все телефоны.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170313/1117604692.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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higagy

А что они хотели? Березовского в Англии органы посерьезнее не могли найти, там хорошо прятаться)

13:36

Бульбазавр

Да нужны вы ему!!!!

13:34

pexi25

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