Комитет РФС по этике не может связаться со Слуцким

Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев заявил, что до сих пор не было сообщено бывшему главному тренеру сборной России и ЦСКА Леониду Слуцкому о решении по поводу его заявлений на ТВ о допустимости пренебрежительного отношения к арбитрам. Тогда российские судьи обратились в РФС с целью привлечь внимание к данному случаю. Комитет по этике рекомендовал Слуцкому извиниться перед арбитрами и вынес ему предупреждение.
– Мы по-прежнему не можем связаться со Слуцким, чтобы сообщить о своем решении, – цитирует "Р-Спорт" Андреева. – Леонид Викторович за рубежом. Видимо, выключил все телефоны.
higagy
А что они хотели? Березовского в Англии органы посерьезнее не могли найти, там хорошо прятаться)
13:36
Бульбазавр
Да нужны вы ему!!!!
13:34
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