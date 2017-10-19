Комитет по этике РФС предложит ужесточить санкции за нарушения регламента

Председатель комитета РФС по этике Семен Андреев сообщил, что будет внесено предложение ужесточить санкции за нарушения регламента, которые бы распространялись на все соревнования, независимо от их уровня. По его словам, одним из предложений, которые он хочет вынести на обсуждение на бюро исполкома, является расширение количества органов и лиц, которые могли бы инициировать рассмотрение дел комитетом по этике.

– Мы сейчас приготовили предложения по совершенствованию регламента и ждем ближайшего бюро исполкома РФС, – цитирует ТАСС Андреева. – Предложения предусматривают более строгие санкции, которые бы распространялись на все соревнования, независимо от их уровня. Комитет мог бы применять санкции, которые мы считаем необходимыми, в зависимости от случая и степени происшествия.

Мы предложили, чтобы руководители премьер-лиги, Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги и Ассоциации мини-футбола России также могли бы подавать заявления для рассмотрения их комитетом.

Думаю, со временем поднимем вопрос, чтобы комитет по этике сам мог инициировать дела. Поскольку члены исполкома на это смотрят крайне консервативно, пока мы начинаем с расширения лиц, которые могли бы подавать заявления.