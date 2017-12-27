Комиссия РФС получила информацию о 19 допинг-пробах, данные по которым были запрошены ФИФА

Специальная комиссия РФС во главе с временно исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым получила новые данные для работы по изучению возможных нарушений антидопинговых правил. Работа ведется по данным соревновательного контроля в чемпионате и первенстве России в период с 2012 по 2015 год.

– Для выполнения поставленной задачи были отправлены запросы в ФИФА, СКР и РУСАДА, – говорится в сообщении на официальном сайте РФС. – Комиссия максимально оперативно получила необходимую для работы информацию, в том числе о 19 пробах, данные о которых запросила ФИФА. Указанные пробы были взяты в 2012-2013 годах инспекторами допинг-контроля РУСАДА. Все данные о пробах отправлены в соответствующий комитет ФИФА и в клубы, футболистам которых они принадлежат.

В ближайшее время члены комиссии опросят всех лиц, ответственных за медицинское обеспечение в соответствующих клубах. Необходимо подчеркнуть, что запрашиваемая ФИФА информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер. В письме от ФИФА сообщается о том, что на сегодняшний день у организации нет убедительных данных о возможных нарушениях антидопинговых правил в указанный период времени.