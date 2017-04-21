Команды УрФУ и ЧГУ оштрафованы за участие игроков в массовой драке на поле

Президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) Андрей Стукалов сообщил, чтокоманды Уральского федерального университета (УрФУ) и Чеченского государственного университета (ЧГУ) получили штрафы в размере от 9 до 30 тысяч рублей за драку игроков на матче, который состоялся 13 апреля в Москве. На 72-й минуте матча между коллективами при счете 1:1 на поле произошла массовая драка между футболистами. Потасовку удалось остановить не без помощи полиции. В результате инцидента футболист екатеринбургской команды Александр Тарасов получил перелом носа и покинул поле с окровавленным лицом. Арбитры приняли решение не доигрывать матч.

– В четверг, 20 апреля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета НСФЛ, – цитирует ТАСС Стукалова. – В результате комитет вынес решение дисквалифицировать 13 игроков – участников драки на период от шести до 10 матчей и оштрафовать команды. Футбольная команда ЧГУ получила максимальный штраф в размере 30 тысяч рублей (дисквалифицировано 10 игроков), а УрФУ – в размере 9 тысяч рублей (дисквалифицировано 3 игрока). Также обеим командам присвоено поражение со счетом 0:3.

Тарасов? Очень долго обсуждалось его участие в драке. Тарасов дисквалифицирован на шесть матчей, потому что перед тем, как его травмировали, он сам нанес удар, получается, что он ударил первым. Подтверждено, что он – не случайная жертва, а реальный участник драки.