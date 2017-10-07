Команда России разгромила Италию в товарищеском матче

Команда России в товарищеском матче, приуроченному к дню рождения Президента РФ Владимира Путина, разгромила Италию – 6:3.

Сегодня главе государства исполнилось 65 лет, в честь чего российская команда называлась "Лидер-65". Напомним, что встреча, в которой приняли участие звезды российского и итальянского футбола, проходила в Грозном на "Ахмат Арене".

Роналдинью сыграет за сборную России. LIVE!