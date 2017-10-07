Команда России разгромила Италию в товарищеском матче

Команда России в товарищеском матче, приуроченному к дню рождения Президента РФ Владимира Путина, разгромила Италию – 6:3.
Сегодня главе государства исполнилось 65 лет, в честь чего российская команда называлась "Лидер-65". Напомним, что встреча, в которой приняли участие звезды российского и итальянского футбола, проходила в Грозном на "Ахмат Арене".
Роналдинью сыграет за сборную России. LIVE!
6:3 победа "Лидера-65". Салют pic.twitter.com/kDWV1QweVI– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 7 октября 2017 г.