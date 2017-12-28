17:00 | Футбол — "У своих ворот"

Команда друзей Аленичева обыграла ветеранов "Спартака"


28 декабря состоялся 12-й розыгрыш турнира на Кубок друзей Аленичева, сообщает официальный сайт "Спартака". Победителем стала команда друзей главного тренера "Енисея", обыгравшая ветеранов красно-белых (9:5).

За команду друзей Аленичева на поле вышли Александр Подшивалов, Олег Саматов, Андрей НовгородовВладимир Скоков, Василий Рожнов и Игорь Гаврилин. В составе ветеранов "Спартака" сыграли Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Вадим Евсеев и Валерий Шмаров.

Отметим, что за 12 лет проведения турнира друзья Аленичева и ветераны "Спартака" выиграли трофей по 6 раз.

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2017-12-28-druzya_alenicheva_vyigrali_u_veteranov_spartaka/

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий