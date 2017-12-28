Команда друзей Аленичева обыграла ветеранов "Спартака"

В 12-м традиционном турнире на Кубок друзей Аленичева победу одержала команда гостей, выигравшая у спартаковских ветеранов со счетом 9:5. Подробности: https://t.co/d8vq5fa9Xv



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