Команда друзей Аленичева обыграла ветеранов "Спартака"

28 декабря состоялся 12-й розыгрыш турнира на Кубок друзей Аленичева, сообщает официальный сайт "Спартака". Победителем стала команда друзей главного тренера "Енисея", обыгравшая ветеранов красно-белых (9:5).
За команду друзей Аленичева на поле вышли Александр Подшивалов, Олег Саматов, Андрей Новгородов, Владимир Скоков, Василий Рожнов и Игорь Гаврилин. В составе ветеранов "Спартака" сыграли Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Вадим Евсеев и Валерий Шмаров.
Отметим, что за 12 лет проведения турнира друзья Аленичева и ветераны "Спартака" выиграли трофей по 6 раз.
В 12-м традиционном турнире на Кубок друзей Аленичева победу одержала команда гостей, выигравшая у спартаковских ветеранов со счетом 9:5. Подробности: https://t.co/d8vq5fa9Xv– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 декабря 2017 г.
Осторожно! От этих фамилий замирает сердце любого неравнодушного к красно-белым цветам... ⚽ pic.twitter.com/xLLXhVVtXJ
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2017-12-28-druzya_alenicheva_vyigrali_u_veteranov_spartaka/
- Вадим Евсеев
- Дмитрий Аленичев
- Егор Титов
- Спартак (футбол)
- Андрей Тихонов
- Юрий Ковтун
- Александр Филимонов
- Дмитрий Хлестов
- Олег Саматов
- Валерий Шмаров