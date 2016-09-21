Колосков утверждает: устав ФИФА не запрещает Мутко выдвигаться на пост президента РФС

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков опроверг заявление Объединения отечественных тренеров, утверждающего, что Виталий Мутко не имеет права выдвигаться на пост главы РФС. Глава объединения Михаил Гершкович заявил, что участие Мутко в выборах "является нарушением документов ФИФА и УЕФА". Ранее Гершкович поддержал на выборах кандидатуру Валерия Газзаева.

- Устав ФИФА я знаю практически наизусть, в нем нет таких запретов. Там не прописано, что человек, занимающий какую-либо должность, не имеет права возглавлять общественную организацию или национальную ассоциацию, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Там есть запрет на вмешательство государства в дела национальной ассоциации футбола, допустим, вмешательство в выборный процесс, когда избирается исполком или назначается состав комитетов, вмешательство в спортивную часть, в частности в структуру соревнований. А четкой грани между управлением национальной ассоциацией и другой должностью в уставе нет. Совмещение должностей министра спорта и президента РФС не является вмешательством государства в дела национальной ассоциации. Если нет каких-то дополнительных фактов, свидетельствующих именно о вмешательстве. Моя позиция остается прежней: президент Российского футбольного союза должен быть освобожденным. Никакого совмещения быть не должно.