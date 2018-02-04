Кевин Кураньи: "Сборная России закономерно выиграла Кубок легенд"

Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи после победы сборной России в финале 10-го розыгрыша Кубка легенд отметил, что хозяева турнира из года в год собирают в своем составе сильных игроков. Также немецкий экс-форвард бело-голубых похвалил прекрасную организацию соревнований.

– Отличный турнир с прекрасной организацией. Да еще и проходит десять лет. Мы счастливы быть частью этого футбольного праздника. Каждый год лидер и фаворит – сборная России собирает множество сильных игроков и показывает качественную игру. В этом году за ними закономерная победа. (Ярослав СУСОВ)

Сборная России в 10-й раз выиграла Кубок легенд