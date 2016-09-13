Кевин Кураньи: "Россия – футбольная страна, но спорт номер один здесь – хоккей"

Бывший форвард сборной Германии и "Динамо" Кевин Кураньи в интервью "СЭ" выразил мнение, что Россия является футбольной страной. При этом он отметил, что спортом номер один в стране является хоккей.

– Недавно Леонид Слуцкий высказался, что Россия – нефутбольная страна. Согласны? - вопрос Кураньи.

– Думаю, футбол в стране развивается. Надеюсь, к чемпионату мира он будет становиться все лучше, и до того времени Россия станет футбольной страной. Многие люди любят футбол, но их может стать еще больше. Я на это надеюсь.

– А сейчас – все же нефутбольная?

– Естественно, футбольная. Но футбол в России – не спорт номер один. Номер один – хоккей. (Ефим ШАИНСКИЙ)

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