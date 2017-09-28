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Кержаков выпустил в Онежское озеро несколько тысяч мальков лосося

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Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков сдержал обещание и выпустил в Онежское озеро несколько тысяч мальков лосося. Фотографию этого события он опубликовал в социальных сетях.

Напомним, в июле Кержаков выложил фотографию с четырьмя выловленными рыбами, которые занесены в Красную книгу. После этого на футболиста даже завели дело об административном правонарушении.

По словам Кержакова, он не знал о том, что лосося в Карелии ловить нельзя, и пообещал выпустить в воду несколько тысяч мальков в качестве компенсации.

 

Миссия выполнима 🐟🐟🐟

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Сен 27 2017 в 8:31 PDT

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Материалы других СМИ
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