Кержаков просит провести психиатрическую экспертизу его жене

Петроградский районный суд решит вопрос о назначении судебно-психиатрической экспертизы дочери сенатора Вадима Тюльпанова Миланы Кержаковой в деле о разводе с футболистом Александром Кержаковым.

Сегодня Петроградский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению по существу искового заявления Миланы Кержаковой к Александру Кержакову о расторжении брака, взыскании алиментов и об определении места жительства ребенка.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов, суд отложил рассмотрение ходатайства о проведении Милане Кержаковой комплексной судебно-психиатрической экспертизы до получения судом всех запрошенных медицинских документов. По словам руководителя ОПС Дарьи Лебедевой, ходатайство о проведении экспертизы на заседании подали представители Кержакова.

Ранее сообщалось, что ходе предварительного заседания по делу суд определил место жительства полуторагодовалого сына Кержаковых с матерью. Кержаков подал на это определение апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена городским судом. Кроме того, на заседании в среду в связи с предоставлением новых доказательств суду было заявлено ходатайство об отмене решения о месте проживания ребенка. Суд в удовлетворении этого ходатайства отказал. Данное определение также может быть обжаловано в течение 15 дней.

Следующее судебное заседание назначено на 10 декабря.

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