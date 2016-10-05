КДК РФС не усмотрел подлога подписей со стороны Гершковича, дело может быть передано в комитет по этике

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подвел итоги заседания по "делу Гершковича". Он отметил, что подлога подписей не зафиксировано, а дело должно быть направлено в комитет по этике РФС, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– На заседании присутствовали Гаджиев, Игнатьев, Романцев, Семин и Хидиятуллин, – начал Григорьянц. – Также было представлено письменное объяснение от Кобелева. На заседание не явились Бердыев и Ярцев. Выступили все приглашенные. Первым слово взял Гершкович, рассказал, что в документах стоят ксерокопии подписей, это было сделано с его ведома. Он отметил, что переговорил со всеми и получил согласие на то, чтобы данные подписи стояли под заявлением.

Однако Бердыев заявил в СМИ, что не читал документ и ничего не подписывал. Все свидетели сводятся к тому, что подписи к обращению в избирком РФС стояли с их согласия.

Мы исследовали все документы, проанализировали все выступления участников сегодняшнего дела и пришли к выводу. КДК РФС не усматривает признаков статьи 122 Дисциплинарного регламента РФС, при этом, учитывая все обстоятельства, Гершкович, скорее всего, пользовался своим статусом. Официальные лица должны честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Поскольку один из подписантов отказался от подписи, с нашей точки зрения, Гершкович воспользовался своим статусом. Это признаки другой статьи, которая относится к регламенту по этике РФС.

КДК РФС рассмотрел заявление члена исполкома Игоря Ефремова, а также иные материалы дела, и определил:

Первое. Производство по делу прекратить.

Второе. В связи с возможным нарушением Гершковичем пункта 4 статьи 3 и статьи 6 регламента РФС по этике и ввиду отсутствия юрисдикции у КДК РФС для принятия решения по указанным статьям обратиться к президенту РФС Виталию Мутко для передачи материалов дела в комитет РФС по этике.