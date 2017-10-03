Карпин и Кержаков сыграют за команду Кадырова в матче с ветеранами сборной Италии

В столице Грозном 7 октября состоится матч между командой "Лидер" и сборной ветеранов Италии, информирует сайт правительства Чечни. Встреча приурочена ко дню рождения Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Для участия в игре, которая пройдет на стадионе "Ахмат Арена", приедут легенды российского и итальянского футбола.

Команду "Лидер" возглавит ее капитан, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В ее состав войдут также другие высокопоставленные лица республики, а также известные российские футболисты Александр Кержаков и Валерий Карпин, игроки "Ахмата".

За команду сборной ветеранов Италии выступят Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи и другие.

Встречи команды "Лидер" и сборной Италии становятся традиционными. Напомним, в 2015 году в Грозном уже встречались команды "Лидер-63" и сборная Италии. Тогда товарищеская встреча завершилась разгромом итальянцев со счетом 4:1.