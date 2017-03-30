Камерунская команда пыталась нелегально остаться в Крыму после турнира

Сотрудники пограничного управления ФСБ в Крыму обнаружили 15 камерунцев, которые незаконно проживали в Орджоникидзе. Они все оказались воспитанниками академии "Яунде", игроки которой выступали на открытом зимнем кубке крымского футбольного союза с 8 по 25 февраля.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Погрануправления ФСБ России по РК выявили 15 граждан Камеруна и гражданина Бельгии. Во время опроса иностранцев, незаконно проживающих в посёлке Орджоникидзе Феодосийского района, установлено, что документы у нарушителей миграционного законодательства в наличии, однако имеющиеся визы давно просрочены", – сообщили "Крыминформ" в крымском Погрануправлении.