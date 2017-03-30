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Камерунская команда пыталась нелегально остаться в Крыму после турнира

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Сотрудники пограничного управления ФСБ в Крыму обнаружили 15 камерунцев, которые незаконно проживали в Орджоникидзе. Они все оказались воспитанниками академии "Яунде", игроки которой выступали на открытом зимнем кубке крымского футбольного союза с 8 по 25 февраля.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Погрануправления ФСБ России по РК выявили 15 граждан Камеруна и гражданина Бельгии. Во время опроса иностранцев, незаконно проживающих в посёлке Орджоникидзе Феодосийского района, установлено, что документы у нарушителей миграционного законодательства в наличии, однако имеющиеся визы давно просрочены", – сообщили "Крыминформ" в крымском Погрануправлении.

Дополнительная информация

http://www.c-inform.info/news/id/50848

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