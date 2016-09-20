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Калиниченко выставил спартаковскую футболку на аукцион в пользу семьи Безродного

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Ветераны "Спартака" совместно с болельщиками проводят благотворительный аукцион, все средства от которого будут направлены семье Артема Безродного, скончавшегося 13 сентября в возрасте 37 лет. Первым лотом стала игровая футболка Максима Калиниченко, в которой он вышел на поле в прощальном матче Егора Титова.

– В этой футболке я провел последний матч за "Спартак", хоть это и была встреча ветеранов. Это ценная вещь в моей коллекции, в той игре мы провожали из футбола Егора Титова, – сказал Калиниченко. – Даже не стал ее стирать, на красной футболке по-прежнему видны следы грязи и травы. Надеюсь, новый владелец будет хранить ее так же бережно, как и я. А вырученные от ее продажи средства пойдут на благое дело – помощь семье спартаковца Артема Безродного. После смерти у него остались сын и жена. (Сергей АСТАХОВ)

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