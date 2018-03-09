22:21 9 марта | Футбол — "У своих ворот"

Кака посетил футбольную школу "Чертаново"

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Бывший игрок "Милана" и сборной Бразилии Кака сегодня прибыл в Москву и посетил футбольную школу "Чертаново", сообщает официальный сайт интерната. Напомним, что в прошлом году 35-летний бразилец завершил карьеру.

Кака посетил столовую и встретился с воспитанниками футбольной школы, которые сделали с экс-игроком фотографии и взяли у него автографы.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

И покакал там.

00:18

Спартач и че?

А че он там забыл? этих школ десятки тысяч в разных странах

22:29 9 марта

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