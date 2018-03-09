Кака посетил футбольную школу "Чертаново"

Бывший игрок "Милана" и сборной Бразилии Кака сегодня прибыл в Москву и посетил футбольную школу "Чертаново", сообщает официальный сайт интерната. Напомним, что в прошлом году 35-летний бразилец завершил карьеру.
Кака посетил столовую и встретился с воспитанниками футбольной школы, которые сделали с экс-игроком фотографии и взяли у него автографы.
Легендарный бразилец #Кака 🇧🇷 побывал в гостях у Футбольной Школы #Чертаново!– ФШ Чертаново (@chertanovo) 9 марта 2018 г.
Подробности: https://t.co/IDGYYds4Xo
Фоторепортаж: https://t.co/92jI5IVlD5 pic.twitter.com/wLLaXRbrp0
баламошка
И покакал там.
00:18
Спартач и че?
А че он там забыл? этих школ десятки тысяч в разных странах
22:29 9 марта