Кака посетил футбольную школу "Чертаново"

Бывший игрок "Милана" и сборной Бразилии Кака сегодня прибыл в Москву и посетил футбольную школу "Чертаново", сообщает официальный сайт интерната. Напомним, что в прошлом году 35-летний бразилец завершил карьеру.

Кака посетил столовую и встретился с воспитанниками футбольной школы, которые сделали с экс-игроком фотографии и взяли у него автографы.