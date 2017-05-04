11:13 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Кадыров получил травму во время игры в футбол

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Почетный президент "Терека" и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил травму во время игры в футбол. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме, опубликовав фото с бандажем на правом голеностопе.

"Дорогие друзья! В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР "Терек". Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику - неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе! Четко понял, что на поле нужно от них держаться подальше.

Одно спасение - современные медицинские принадлежности для фиксации травмированных конечностей! Я помню, в детстве от гипса приходилось сильно страдать, казалось, что под ним даже живность завелась. Ну а забили семь голов. Два из них в наши ворота. Играйте в футбол! Всегда будете в выигрыше! Если сумеете покинуть поле без гипса!" - написал Кадыров.

 

Дорогие друзья! В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР "Терек". Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику - неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!!! Чётко понял, что на поле нужно от них держаться подальше))). Одно спасение - современные медицинские принадлежности для фиксации травмированных конечностей! Я помню, в детстве от гипса приходилось сильно страдать, казалось, что под ним даже живность завелась))). Ну а забили семь голов. Два из них в наши ворота. Играйте в футбол! Всегда будете в выигрыше! Если сумеете покинуть поле без гипса! #Кадыров #Россия #Чечня #Футбол🚑

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Май 3 2017 в 2:11 PDT

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ALEX***di.ru

Кто-то даже посмел такое сотворить ?! Расстрел или ссылка в Сибирь )))

11:40

foreverCSKAforever

Oledjan, покайся. И видос в сеть выложить не забудь.

11:37

oledjan

Интересно, тот, кто его травмировал, уже сидит в зиндане?

11:22