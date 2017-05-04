Почетный президент "Терека" и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил травму во время игры в футбол. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме, опубликовав фото с бандажем на правом голеностопе.

"Дорогие друзья! В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР "Терек". Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику - неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе! Четко понял, что на поле нужно от них держаться подальше.

Одно спасение - современные медицинские принадлежности для фиксации травмированных конечностей! Я помню, в детстве от гипса приходилось сильно страдать, казалось, что под ним даже живность завелась. Ну а забили семь голов. Два из них в наши ворота. Играйте в футбол! Всегда будете в выигрыше! Если сумеете покинуть поле без гипса!" - написал Кадыров.