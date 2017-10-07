Кадыров, Газзаев, Карпин и Роналдинью сегодня выступят за сборную России в Грозном

Сегодня в столице Чеченской республики состоится товарищеская игра ветеранов сборных России и Италии.

За российскую команду сыграют Валерий Карпин, Роман Широков, Александр Филимонов, Андрей Канчельскис, Александр Кержаков, Валерий Кечинов, Рашид Рахимов, Дмитрий Ананко, Виктор Булатов, Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Дмитрий Сенников, Вагиз Хидиятуллин, Виктор Онопко, Игорь Ледяхов, Дмитрий Кузнецов, ветераны "Терека" (сейчас клуб называется "Ахмат").

К ним присоединятся тренер, мастер спорта СССР, известный в прошлом советский футболист Марат Кабаев и представители руководства республики – и в частности, ее глава Рамзан Кадыров. Кроме того, по предварительным данным, России поможет приглашенный гость – Роналдинью.

Великий бразилец, обладатель Золотого мяча прилетит в Грозный уже второй раз в 2017 году – он был там летом, на празднике, посвященном переименованию футбольного клуба. Также в составе делегации – Николай Валуев и Юрий Баскаков. Главным тренером команды России стал Валерий Газзаев. За Италию сыграют знаменитые в прошлом футболисты этой сборной разных лет.

Игра начнется в 19.00. (Дмитрий СИМОНОВ)