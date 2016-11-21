"Известия": Семак отказался от должности в РФС

Тренер "Зенита" Сергей Семак мог занять одну из руководящих должностей в Российском футбольном союзе (РФС), сообщают "Известия". По информации издания президент организации Виталий Мутко предлагал бывшему капитану сборной России стать спортивным директором или вице-президентом организации. Однако 40-летний специалист отказался от этого предложения, объяснив это тем, что он хочет продолжать свою тренерскую карьеру. Сейчас Семак получает тренерскую лицензию Pro, которая позволит ему стать главным тренером одной из команд РФПЛ или ФНЛ.