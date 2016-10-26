"Известия": "Ростов" выплатил налоги за счет Лиги чемпионов

"Ростов" благодаря премиальным за участие в Лиге чемпионов частично погасил долги по налогам, утверждают "Известия". По информации источника, не менее 820 миллионов рублей ушло на погашение задолженностей по налогам, а также – на закрытие долгов по зарплатам и премиальным футболистов, тренеров и сотрудников команды.

– Мы вышли на завершающую стадию процесса ликвидации долгов, —подчеркнул генеральный директор "Ростова" Владимир Крупин. – Постепенно расплачиваемся с футболистами, тренерами, обслуживающим персоналом и сотрудниками офиса клуба.

Напомним, каждому участнику группового турнира Лиги чемпионов полагается по 12 миллионов евро. За победу в одном матче группового турнира УЕФА будет платить командам 1,5 миллиона евро, а за ничью – 500 тысяч евро. Премия за выход в 1/8 финала составит 5,5 миллиона евро, за выход в 1/4 финала – 6 миллионов евро, за выход в 1/2 финала – 7 миллионов. Проигравший финалист Лиги чемпионов в качестве утешительного приза получит €10,5 миллиона. Победитель же турнира получит 15 миллионов евро.