"Известия": РФС защитит молодых игроков

На ежегодной конференции Российского футбольного союза (РФС), проведение которой назначено на 7 апреля, может быть принят ряд изменений, касающихся работы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). По информации "Известий", в ближайшем будущем клубы второго дивизиона обяжут делать ставку на собственных воспитанников: уже в сезоне-2017/18 в заявках команд ПФЛ их должно быть не менее 15 человек. При этом на поле обязательно должны будут находиться три игрока, родившихся не раньше 1 января 1996 года.

По регламенту ПФЛ, действующему в настоящее время, клуб второй лиги обязан иметь в заявке восемь местных футболистов с обязательным нахождением на поле одного игрока не старше 19 лет.

Эту информацию подтвердил и президент РФС Виталий Мутко.

– Мы действительно готовим изменения в стратегии развития профессионального футбола, – подчеркнул Мутко. – Эти изменения будут направлены на защиту наших молодых игроков. Необходимо дать им шанс закрепляться в основном составе команды своего города. Я понял, что такие решения могут идти только сверху. Иначе клубы ПФЛ формируются в основном за счет приглашенных игроков. Именно на зарплаты опытных футболистов и распределяется весь бюджет команды. Зачастую это спортсмены, которым давно за 30 и они каждый год меняют одну команду на другую. А молодые игроки, воспитанники местных СДЮШОР, либо сидят в глубоком запасе, либо получают минимальное количество игрового времени. Поэтому "свежей крови" у нас практически нет, ребята теряют всякую надежду играть на профессиональном уровне и бросают футбол. За последние годы в РФПЛ из ПФЛ не пробилось даже десяти игроков.