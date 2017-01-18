"Известия": ЦСКА разработает собственный мессенджер

ЦСКА создает мобильное приложение с информацией о клубе, новостями и мессенджером, сообщают "Известия". Первую версию планируется выпустить к III зимним Всемирным военным играм, которые пройдут в Сочи в феврале 2017 года. После их окончания приложение доработают и оно станет брендированным мессенджером ЦСКА. До сих пор ни одно российское спортивное общество не создавало собственных мессенджеров.

Федеральное автономное учреждение Министерства обороны РФ "Центральный спортивный клуб армии" (ФАУ МО РФ ЦСКА, создано при Минобороны России), которое курирует 57 видов спорта, разместило заказ на создание мобильного приложения для Android и iOS.

Согласно документам, реализовать проект планируется в два этапа. До 15 февраля 2017 года должно быть готово приложение с информацией о III зимних Всемирных военных играх (пройдут 22-28 февраля в Сочи). На его главной странице будут данные о расписании и результатах соревнований, фото и видео. С помощью приложения можно будет узнать о Международном совете военного спорта (организатор игр) и военных играх предыдущих лет. Отдельно будет представлена информация о ЦСКА, истории клуба и его персоналиях.

После окончания Всемирных военных игр до 15 апреля разработчики должны будут переделать программу: информация об играх займет менее заметное место (ее перенесут в раздел новостей), а в приложении появится мессенджер с возможностью создания групп и чатов. Также приложение будет присылать оповещения о ближайших мероприятиях клуба. Фактически программа будет дублировать информацию с официального сайта ФАУ ЦСКА с возможностью оповещений и взаимодействия между пользователями.

Информация о закупке была размещена 13 января, сам продукт должен появиться в магазинах приложений Apple и Google до 15 февраля. Начальная цена проекта – 6,5 миллиона рублей.