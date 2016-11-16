"Известия": Анохин может стать вице-президентом РФС

Президент Федерации футбола Москвы (ФФМ), глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по пляжному футболу Сергей Анохин 22 ноября может занять еще один пост и стать вице-президентом РФС, сообщают "Известия". В этот день пройдет первое заседание исполкома в новом составе, на котором по уставу союза должны быть переизбраны вице-президенты организации. Нынешний исполком был избран 24 сентября на отчетно-выборной конференции в один день с переизбранием Виталия Мутко на пост президента.

В настоящий момент первым вице-президентом РФС является Никита Симонян. Кроме него, в исполкоме футбольного союза есть три вице-президента: глава Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, президент Межрегионального объединения "Северо-Запад", президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Они были избраны на эти должности в мае 2014 года. Однако Озеров, не ставший избираться в новый состав исполкома, покинет пост вице-президента. По информации "Известий", на его место и предполагается приход Сергея Анохина.

– Решение принимает Виталий Мутко, и я не хочу что-то говорить за него, – сказал Анохин. – Но я с удовольствием поработал бы с ним в качестве вице-президента, если мне доверят эту роль.