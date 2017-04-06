Иван Перонко: "РФС второй год подряд работает прибыльно, валовая прибыль - 97,2 миллиона рублей"

Глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко заявил, что РФС второй год подряд работает прибыльно, профицит бюджета организации в 2016 году составил 85,5 миллиона рублей, а валовая прибыль – 97,2 миллиона рублей. РФС в сентябре 2016 года сообщил, что общая кредиторская задолженность союза к тому моменту составляла 376 миллионов рублей, из них к погашению – 256 миллионов. В конце октября глава РФС Виталий Мутко говорил, что кредиторская задолженность к концу 2016 года составит около 460 миллионов рублей, а полностью долги будут погашены организацией к концу 2017 года.

– В 2016 году улучшилась операционная деятельность РФС, увеличились доходы от этой деятельности, в результате профицит источника финансирования (превышение доходов над расходами) составил 85,5 миллиона рублей, – цитирует "Р-Спорт" Перонко. – За счет операционной деятельности РФС получена валовая прибыль в размере 97,2 миллиона рублей.

Общая сумма доходов РФС в 2016 году составила 2,85 миллиарда рублей, а расходы – 2,764 миллиарда. То есть профицит составил 85,5 миллиона рублей, но это не прибыль. Прибыль – показатель коммерческой и операционной деятельности, а валовая прибыль составила 97,2 миллиона рублей. То есть второй год подряд РФС работает прибыльно.