Иван Перонко: "Отрицательная сумма чистых активов РФС составляет 627 млн руб, но угрозы нет"

Глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко заявил, что отрицательная сумма чистых активов организации составляет 627 миллионов рублей, однако это не несет угрозы деятельности РФС. В сентябре организация сообщила, что общая кредиторская задолженность союза к тому моменту составляла 376 миллионов рублей, из них к погашению – 256 миллионов. В конце октября глава РФС Виталий Мутко говорил, что кредиторская задолженность к концу 2016 года составит около 460 миллионов рублей, а полностью долги будут погашены организацией к концу 2017 года.

– Мы считаем, что наметилась тенденция к улучшению финансового состояния РФС, – цитирует "Р-Спорт" Перонко. – Есть, конечно, момент, который мы отмечаем, – это наличие отрицательной суммы чистых активов в размере 627 миллионов рублей. Но для общественной организации это не столь важный показатель. В целом считаем, что финансово-хозяйственная деятельность РФС за 2016 год удовлетворительная.

Это (отрицательные активы) за счет убытков прошлых лет. Хотя эта сумма уменьшилась, было время, когда отрицательная сумма чистых активов превышала один миллиард. Сейчас эта сумма составила 627 миллионов рублей. Но угрозы непрерывной деятельности РФС это не наносит.