Иван Князев: "Допинг? Пока даже примерно не могу ничего сказать"

Фигурант расследования ФИФА футболист Иван Князев отказался от комментариев относительно процесса о нарушении допинговых правил.

– Пока лучше воздержаться от комментариев, – заявил Князев. – Пока даже примерно не могу ничего сказать.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко подтвердил, что в ФИФА проводится разбирательства по делам Князева и полузащитника "Рубина" Руслана Камболова. По словам бывшего министра спорта, футболисты уже дали свои показания. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Допинг в российском футболе: слухи и реальность