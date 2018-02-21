Источник: РУСАДА перепроверит допинг-пробы всех футболистов с 2012 по 2015 год

РУСАДА решило проверить все допинг-пробы всех российских футболистов в период с 2012 по 2015 год, утверждает телеграм-канал "Мутко против". Примерно две с половиной тысячи баночки с мочой теперь будут вскрыты и отправлены на анализы.

Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российские футболисты избегали допинг-контроля, а все их подозрительные результаты скрывались. Также он говорил о сокрытии положительных допинг-проб у 34 российских футболистов, включая всех участников чемпионата мира-2014. Позже ФИФА запросила у ВАДА приоритетный статус при перепроверке допинг-проб игроков из России. 16 февраля ФИФА выступила с официальным заявлением, согласно которому у игроков сборной России не обнаружено допинговых нарушений.

Чьи это 19 проб? РФС получил от ФИФА список "мишеней Родченкова" //

В сборной России допинга нет. Официальное заявление ФИФА //

ФИФА обсудит с РФС полученную от ВАДА информацию после ее изучения