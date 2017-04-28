Источник: Представитель спонсора РФС войдет в исполком

Директор департамента по связям с общественностью компании "Новатэк" Денис Соловьев может войти в исполком Российского футбольного союза. Сегодня РФС объявил, что внеочередная конференция союза пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге.

Как утверждает ТАСС, на конференции планируется внести поправки в устав РФС и дополнить исполком местом для представителя спонсора, его должен занять новый председатель комитета по маркетингу Денис Соловьев. В четверг на бюро исполкома организации Соловьев был утвержден председателем РФС по маркетингу.

В 2016 году число мест в исполкоме было сокращено с 33 до 23. На конференции РФС, которая состоялась в начале апреля, делегаты проголосовали за расширение органа двумя членами – председателем судейского комитета (должность занимает Андрей Бутенко), а также одним из бывших игроков сборной страны. Таким образом, после включения Соловьева исполком будет состоять из 26 членов.