Источник: игроки "Дмитрова" разбились на трассе под Москвой

Молодые игроки команды "Дмитров" на легковом автомобиле врезались в грузовик, сообщает Life.ru. Автомобиль ВАЗ, в котором находились игроки, выезжал с прилегающей дороги на трассу и столкнулся с грузовиком International.
В результате аварии сидевший за рулем 21-летний полузащитник Егор Беляков скончался на месте. Его ровесник Виталий Горюнов получил тяжелые травмы и в состоянии комы был доставлен в больницу.
– Таких ребят очень мало, – сказал директор клуба Игорь Григорьев. – Дисциплинированный, активный, талантливый. Он был универсальным игроком, кроме того, сам тренировал юных ребят, судил детские турниры.
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https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/898792/ighroki_fk_dmitrov_razbilis_na_trassie_pod_moskvoi
alduda
Куда он смотрел когда на трассу выезжал? Сам погиб и товарищ в коме.
19:29
Вгуге-л
если он такой дисциплинированный нужно было грузовик пропустить .
19:21
**с-к**
Ужас!!!
19:18