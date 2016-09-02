19:06 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Источник: игроки "Дмитрова" разбились на трассе под Москвой

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Молодые игроки команды "Дмитров" на легковом автомобиле врезались в грузовик, сообщает Life.ru. Автомобиль ВАЗ, в котором находились игроки, выезжал с прилегающей дороги на трассу и столкнулся с грузовиком International.

В результате аварии сидевший за рулем 21-летний полузащитник Егор Беляков скончался на месте. Его ровесник Виталий Горюнов получил тяжелые травмы и в состоянии комы был доставлен в больницу.

– Таких ребят очень мало, – сказал директор клуба Игорь Григорьев. – Дисциплинированный, активный, талантливый. Он был универсальным игроком, кроме того, сам тренировал юных ребят, судил детские турниры.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/898792/ighroki_fk_dmitrov_razbilis_na_trassie_pod_moskvoi

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КОММЕНТАРИИ (3)
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alduda

Куда он смотрел когда на трассу выезжал? Сам погиб и товарищ в коме.

19:29

Вгуге-л

если он такой дисциплинированный нужно было грузовик пропустить .

19:21

**с-к**

Ужас!!!

19:18

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