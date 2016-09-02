Источник: игроки "Дмитрова" разбились на трассе под Москвой

Молодые игроки команды "Дмитров" на легковом автомобиле врезались в грузовик, сообщает Life.ru. Автомобиль ВАЗ, в котором находились игроки, выезжал с прилегающей дороги на трассу и столкнулся с грузовиком International.

В результате аварии сидевший за рулем 21-летний полузащитник Егор Беляков скончался на месте. Его ровесник Виталий Горюнов получил тяжелые травмы и в состоянии комы был доставлен в больницу.

– Таких ребят очень мало, – сказал директор клуба Игорь Григорьев. – Дисциплинированный, активный, талантливый. Он был универсальным игроком, кроме того, сам тренировал юных ребят, судил детские турниры.