Источник: футболист из Дагестана зарезал таксиста

Футболист, стажировавшийся в команде "Звезда" в Астрахани, задержан по подозрению в жестоком убийстве 78-летнего таксиста, информирует Телеграм-канал 112. Угнанная автомашина "Фиат" обнаружена на родине 23-летнего спортсмена в Хасавюрте.

Установлено, что подозреваемый нанял такси, чтобы доехать из Астрахани до поселка Комсомольский в Калмыкии, где планировал пересесть на автобус до Хасавюрта. Но по дороге пассажир нанес несколько ножевых ранений водителю, сбросил его тело в безлюдном месте и на машине потерпевшего поехал домой в Дагестан.



Решается вопрос об аресте подозреваемого, устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.