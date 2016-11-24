Исправлена ошибка в дате смерти Льва Яшина на бюсте на территории "Аллеи героев спорта"

Представитель всероссийского проекта "Аллея российской славы" Владимир Кошлаков отметил, что исправлена ошибка в дате смерти на бюсте легендарного футбольного вратаря сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина, установленного на территории "Аллеи героев спорта" Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). На постаменте изначально было указано, что дата смерти Яшина – 20 апреля 1990 года, тогда как на самом деле он умер 20 марта.

– Приносим извинения, что так произошло. Мы, как обещали, постарались в кратчайшие сроки исправить допущенную при изготовлении ошибку, – цитирует "Р-Спорт" Кошлакова. – Сегодня установили новые плиты с корректной информацией.