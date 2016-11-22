Исполком РФС утвердил российских судей, предлагаемых для включения в список арбитров ФИФА

Исполком РФС утвердил российских футбольных судей, предлагаемых для включения в список арбитров ФИФА, которые имеют право судить международные матчи, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Из предыдущего списка выбыл Алексей Николаев и добавился Алексей Матюнин.

- В списке был Алексей Николаев, но ФИФА сказала, что надо девять человек, - сказал Мутко. - Николаев долго судил, он завершает потихоньку работу на международной арене. Будем его постепенно готовить к большой работе.

В список из 9 арбитров вошли Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Николай Левников, Михаил Вилков, Алексей Матюнин, Сергей Иванов.