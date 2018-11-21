Исполком РФС пройдет 6 декабря

Сегодня в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС в расширенном составе, в том числе при участии вице-премьера РФ Виталия Мутко, информирует официальный сайт союза. Была определена дата ближайшего заседания исполкома РФС – 6 декабря 2018 года.

Напомним, что 25 декабря прошлого года Мутко приостановил свою деятельность во главе РФС в связи с желанием оспорить в Спортивном арбитражном суде решение о его пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх. В настоящее время обязанности президента РФС исполняет генеральный директор Александр Алаев.