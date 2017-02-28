Исполком РФС 7 марта обсудит стратегию развития футбола в России

На очередном заседании исполнительного комитета РФС, которое пройдет 7 марта, обсудят стратегию развития футбола в России, информирует официальный сайт организации. Также обсудят проект изменения устава РФС, вопрос о приеме в члены организации и исключении из членов. Последним пунктом идет утверждение регламентов всероссийских соревнований. После окончания заседания пройдет пресс-конференция.

Напомним, что стратегия развития футбола в России на период до 2030 года была представлена на конференции РФС в сентябре. В ней говорится о показателях, которых должен достигнуть российский футбол, об изменении лимита на легионеров, о требованиях на количество молодых игроков в заявках клубов премьер-лиги и других вопросах.