Интернат "Спартака" открыт, но детей в нем нет

Интернат московского "Спартака", несмотря на заявления Роспотребнадзора, не опечатан и "функционирует в штатном режиме". В здание на Оленьем валу можно беспрепятственно войти через главный вход и пройти внутрь.

Детей в интернате нет, в двери каждой из комнат вставлены ключи, в коридоре ощущается запах химических веществ.

"В здании проведена дезинфекция. Интернат работает в штатном режиме. Детей нет", – сказал охранник здания.

На вопрос когда в интернат вернутся воспитаннтки, охранник отвечать отказался и предложил обратиться к руководству академии.

Напомним, недавно в академии "Спартака" произошла эпидемией гепатита А. (Александр Рогулев)