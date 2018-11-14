Интернат "Спартака" открыт, но детей в нем нет

Интернат московского "Спартака", несмотря на заявления Роспотребнадзора, не опечатан и "функционирует в штатном режиме". В здание на Оленьем валу можно беспрепятственно войти через главный вход и пройти внутрь.
Детей в интернате нет, в двери каждой из комнат вставлены ключи, в коридоре ощущается запах химических веществ.
"В здании проведена дезинфекция. Интернат работает в штатном режиме. Детей нет", – сказал охранник здания.
На вопрос когда в интернат вернутся воспитаннтки, охранник отвечать отказался и предложил обратиться к руководству академии.
Напомним, недавно в академии "Спартака" произошла эпидемией гепатита А. (Александр Рогулев)
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